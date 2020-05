La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

En 2009, Gaël Monfils est très attendu à Roland-Garros puisqu’il est demi-finaliste sortant. Cette année-là, le Parisien atteindra les quarts de finale et chutera face à Roger Federer, futur vainqueur. Lors de son parcours, le Parisien élimine Jurgen Melzer au troisième tour (6-2, 4-6, 6-3, 6-1) et fait le show sur le court Suzanne Lenglen avec ce plongeon à l’horizontale complètement fou. Même l’Autrichien est venu lui taper dans la main au changement de côté.