Avec son style d’écriture inimitable et son regard acéré sur l’actualité et l’histoire du tennis, Rick Macci, en plus d’être un entraîneur de légende, reste un personnage incontournable du monde de la petite balle jaune.
Récemment, le mentor des soeurs Williams a tout simplement expliqué que Carlos Alcaraz, à son âge, était le meilleur joueur de tous les temps.
When you look what he has done so far the Spanish Magician is the best player by far at his age ever to hold a stick. But in life it is not how you start or where you start it is where you finish. Barring injury Carlos will be hanging out with the big three in numbers and maybe a…— Rick Macci (@RickMacci) November 30, 2025
« Quand on regarde ce qu’il a accompli jusqu’à présent, le Magicien espagnol est de loin le meilleur joueur de son âge à avoir jamais tenu une raquette. Mais dans la vie, ce n’est pas la manière dont vous commencez ou l’endroit d’où vous partez qui compte, c’est là où vous finissez. S’il n’est pas blessé, Carlos se retrouvera parmi le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) en termes de statistiques, et peut‐être même aux côtés d’un joueur italien (Sinner). »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 14:18