Avec son style d’écri­ture inimi­table et son regard acéré sur l’ac­tua­lité et l’his­toire du tennis, Rick Macci, en plus d’être un entraî­neur de légende, reste un person­nage incon­tour­nable du monde de la petite balle jaune.

Récemment, le mentor des soeurs Williams a tout simple­ment expliqué que Carlos Alcaraz, à son âge, était le meilleur joueur de tous les temps.

When you look what he has done so far the Spanish Magician is the best player by far at his age ever to hold a stick. But in life it is not how you start or where you start it is where you finish. Barring injury Carlos will be hanging out with the big three in numbers and maybe a… — Rick Macci (@RickMacci) November 30, 2025

« Quand on regarde ce qu’il a accompli jusqu’à présent, le Magicien espa­gnol est de loin le meilleur joueur de son âge à avoir jamais tenu une raquette. Mais dans la vie, ce n’est pas la manière dont vous commencez ou l’en­droit d’où vous partez qui compte, c’est là où vous finissez. S’il n’est pas blessé, Carlos se retrou­vera parmi le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) en termes de statis­tiques, et peut‐être même aux côtés d’un joueur italien (Sinner). »