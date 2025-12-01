AccueilATP"Quand on regarde ce que Carlos Alcaraz a accompli jusqu'à présent, il...
ATP

« Quand on regarde ce que Carlos Alcaraz a accompli jusqu’à présent, il est de loin le meilleur joueur de son âge à avoir jamais tenu une raquette », estime Rick Macci

Thomas S
Par Thomas S

-

167

Avec son style d’écri­ture inimi­table et son regard acéré sur l’ac­tua­lité et l’his­toire du tennis, Rick Macci, en plus d’être un entraî­neur de légende, reste un person­nage incon­tour­nable du monde de la petite balle jaune. 

Récemment, le mentor des soeurs Williams a tout simple­ment expliqué que Carlos Alcaraz, à son âge, était le meilleur joueur de tous les temps. 

« Quand on regarde ce qu’il a accompli jusqu’à présent, le Magicien espa­gnol est de loin le meilleur joueur de son âge à avoir jamais tenu une raquette. Mais dans la vie, ce n’est pas la manière dont vous commencez ou l’en­droit d’où vous partez qui compte, c’est là où vous finissez. S’il n’est pas blessé, Carlos se retrou­vera parmi le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) en termes de statis­tiques, et peut‐être même aux côtés d’un joueur italien (Sinner). »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 14:18

Article précédent
Nadal et le monde du tennis en deuil : « Je viens d’ap­prendre la triste nouvelle du décès d’une grande figure du tennis. Je présente mes sincères condo­léances à toute sa famille »
Article suivant
Fabio Fognini, après le décès d’une légende du tennis : « C’est une partie impor­tante de notre histoire qui s’en va. Tu as enseigné à tous ce que gagner signifie vraiment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.