Décédé ce lundi à l’âge de 92 ans, Nicola Pietrangeli va laisser un grand vide dans le paysage du tennis italien. Plus qu’un joueur prépondérant, le double vainqueur de Roland‐Garros était surtout un repère pour tout une génération de joueurs, dont Fabio Fognini, fraîchement retraité.
L’ancien vainqueur du Masters 1000 de Monte‐Carlos a donc décidé de rendre un très bel hommage à son illustre aîné.
« Cher Nick, c’est une partie importante de notre histoire qui s’en va. Cette photo prise à Monte‐Carlo représente tout pour moi : ton exemple, ton humour, ta lumière. Tu as enseigné à tous ce que gagner signifie vraiment. Bon voyage, légende. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 14:36