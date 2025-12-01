AccueilATPFabio Fognini, après le décès d'une légende du tennis : "C'est une...
Fabio Fognini, après le décès d’une légende du tennis : « C’est une partie impor­tante de notre histoire qui s’en va. Tu as enseigné à tous ce que gagner signifie vraiment »

Thomas S
Par Thomas S

Décédé ce lundi à l’âge de 92 ans, Nicola Pietrangeli va laisser un grand vide dans le paysage du tennis italien. Plus qu’un joueur prépon­dé­rant, le double vain­queur de Roland‐Garros était surtout un repère pour tout une géné­ra­tion de joueurs, dont Fabio Fognini, fraî­che­ment retraité. 

L’ancien vain­queur du Masters 1000 de Monte‐Carlos a donc décidé de rendre un très bel hommage à son illustre aîné. 

« Cher Nick, c’est une partie impor­tante de notre histoire qui s’en va. Cette photo prise à Monte‐Carlo repré­sente tout pour moi : ton exemple, ton humour, ta lumière. Tu as enseigné à tous ce que gagner signifie vrai­ment. Bon voyage, légende. »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 14:36

