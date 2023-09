« Je ne sais pas si on a déjà vu quelqu’un passer autant à côté de son année mais faire deux gros résul­tats en Grand Chelem », s’in­ter­ro­geait Quentin Halys, surpris du parcours à l’US Open de Ben Shelton, qu’il a battu plutôt tran­quille­ment (6−3, 6–2) au 2e tour du tournoi d’Auckland en tout début d’année.

Lors de cette inter­view accordée à Eurosport, le 70e mondial a égale­ment commenté le service du jeune améri­cain en parlant au passage de Rafael Nadal.

« Il est gaucher, c’est quand même déjà diffé­rent. Les droi­tiers, on n’a pas l’ha­bi­tude. Tout est inversé en fait, on prend le slice de l’autre côté, c’est quand même très diffé­rent. Des mecs comme Feliciano Lopez ou Gilles Müller, même s’ils sont un peu moins bon en fond de court, le fait de jouer un grand gaucher qui sert bien, on sait que ça va être un match chiant. Je mets Rafa dans la caté­gorie des bons serveurs, c’est très dur de le breaker, proba­ble­ment plus que s’il avait été droi­tier. On ne le saura jamais, bien sûr, mais le fait d’en jouer rare­ment parti­cipe au manque de repère. »