Récemment inter­rogé par nos confrères espa­gnols de la Cadena Ser, Rafael Nadal s’est confié sur sa vie depuis qu’il arrête se carrière en novembre dernier. Et visi­ble­ment, le cham­pion espa­gnol a envie de trans­mettre son savoir notam­ment via son académie.

« Ma vie est plus ou moins orga­nisée et sur la bonne voie. Je ne suis pas quel­qu’un qui aime rester sans rien faire, et c’est pour­quoi, pendant les années précé­dant ma retraite, j’ai pu compter sur ma famille et mon équipe pour me préparer à l’avenir et à mes futures acti­vités. J’ai l’Académie, qui est un projet essen­tiel en ce sens, et nous sommes en pleine expan­sion, ce qui prend du temps. Je découvre que c’est aussi ce que j’aime. Le sport et l’édu­ca­tion sont des domaines qui m’in­té­ressent et que j’ap­précie, et je consacre mon avenir à cela. »