AccueilATPRennae Stubbs : "Je pense qu'un seul joueur est capable de battre...
ATP

Rennae Stubbs : « Je pense qu’un seul joueur est capable de battre Sinner et Alcaraz à l’Open d’Australie en janvier prochain »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2783

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 11e titre à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026), et donc un 25e trophée en Grand Chelem. 

« Je pense que Novak se fixe des objec­tifs. Je ne pense pas qu’il se souciait des Finales ATP, clai­re­ment, et il n’y a pas parti­cipé. Je pense qu’il va consa­crer tout son temps et tous ses efforts à se donner à fond une dernière fois pour gagner en Australie. Je pense qu’il est le seul à pouvoir battre Jannik et Carlos. Carlos n’a jamais atteint la finale là‐bas. Novak l’a écrasé l’année dernière. Novak était globa­le­ment meilleur. Je pense donc que Novak va y aller en se disant : ‘Je sais que je peux poten­tiel­le­ment atteindre les demi‐finales là‐bas, et je sais que j’ai peut‐être une dernière chance’. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 08:42

Article précédent
Rafael Nadal met les choses au clair : « Il y a des gens qui pensent que j’au­rais dû arrêter ma carrière plus tôt, que la fin n’avait pas de sens. Pour moi, cela avait un sens et je n’ai aucun mauvais souvenir de cette période »
Article suivant
Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la FFT, sur Loïs Boisson : « En 2026, elle sera dans la situa­tion de Giovanni Mpetshi Perricard »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.