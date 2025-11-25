Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 11e titre à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février 2026), et donc un 25e trophée en Grand Chelem.

« Je pense que Novak se fixe des objec­tifs. Je ne pense pas qu’il se souciait des Finales ATP, clai­re­ment, et il n’y a pas parti­cipé. Je pense qu’il va consa­crer tout son temps et tous ses efforts à se donner à fond une dernière fois pour gagner en Australie. Je pense qu’il est le seul à pouvoir battre Jannik et Carlos. Carlos n’a jamais atteint la finale là‐bas. Novak l’a écrasé l’année dernière. Novak était globa­le­ment meilleur. Je pense donc que Novak va y aller en se disant : ‘Je sais que je peux poten­tiel­le­ment atteindre les demi‐finales là‐bas, et je sais que j’ai peut‐être une dernière chance’. »