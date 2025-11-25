Interrogé par L’Equipe, l’ancien numéro 3 mondial et actuel responsable du haut niveau à la Fédération Français de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic, a d’abord dressé un bilan de la saison 2025 chez les hommes, en expliquant les difficultés rencontrées par Giovanni Mpetshi Perricard, avant d’établir un parallèle avec Loïs Boisson.
« Chez les filles, Loïs Boisson (36e, demi‐finaliste à Roland‐Garros) sera dans la situation de Giovanni en 2026. Il faut confirmer. Elle a cette énergie, elle veut investir pour avoir les meilleurs avec elle. C’est parfois difficile à vivre quand tu n’es jamais content tellement tu veux réussir, mais elle a cette ambition pour progresser. Ce n’est pas simple, mais nécessaire. Il y a une logique concernant la progression d’Elsa Jacquemot (60e), qui était dans les meilleures chez les juniors. Elle a juste trouvé le bon rythme. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 09:11