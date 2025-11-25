Interrogé par L’Equipe, l’an­cien numéro 3 mondial et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération Français de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic, a d’abord dressé un bilan de la saison 2025 chez les hommes, en expli­quant les diffi­cultés rencon­trées par Giovanni Mpetshi Perricard, avant d’éta­blir un paral­lèle avec Loïs Boisson.

« Chez les filles, Loïs Boisson (36e, demi‐finaliste à Roland‐Garros) sera dans la situa­tion de Giovanni en 2026. Il faut confirmer. Elle a cette énergie, elle veut investir pour avoir les meilleurs avec elle. C’est parfois diffi­cile à vivre quand tu n’es jamais content telle­ment tu veux réussir, mais elle a cette ambi­tion pour progresser. Ce n’est pas simple, mais néces­saire. Il y a une logique concer­nant la progres­sion d’Elsa Jacquemot (60e), qui était dans les meilleures chez les juniors. Elle a juste trouvé le bon rythme. »