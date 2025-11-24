Lors de son inter­view accordée à L’Equipe, dans laquelle il a répri­mandé Corentin Moutet et mis la pres­sion sur Moïse Kouamé, le respon­sable du haut niveau à la Fédération Français de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic, a dressé un bilan de la saison 2025 du côté des hommes.

« On ne peut que regretter les bles­sures d’Ugo Humbert et d’Arthur Fils, qui étaient sur une bonne dyna­mique et ont manqué à l’équipe de France. Comme satis­fac­tions, je pense à Valentin Royer (58e), à Arthur Cazaux (67e) et à Arthur Rinderknech (29e), bien sûr. La plupart des joueurs qui sont dans le top 100 ont obtenu leur meilleur clas­se­ment. Sauf Giovanni Mpetshi Perricard (59e). On sait que quand un joueur passe de 240e mondial à top 40, et qu’il doit affronter des joueurs forts toute l’année, c’est dur d’ac­cu­muler la confiance, plus dur de trouver le rythme. Rien n’est auto­ma­tique. Je reste très confiant pour la suite. »