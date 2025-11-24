Lors de son interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il a réprimandé Corentin Moutet et mis la pression sur Moïse Kouamé, le responsable du haut niveau à la Fédération Français de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic, a dressé un bilan de la saison 2025 du côté des hommes.
« On ne peut que regretter les blessures d’Ugo Humbert et d’Arthur Fils, qui étaient sur une bonne dynamique et ont manqué à l’équipe de France. Comme satisfactions, je pense à Valentin Royer (58e), à Arthur Cazaux (67e) et à Arthur Rinderknech (29e), bien sûr. La plupart des joueurs qui sont dans le top 100 ont obtenu leur meilleur classement. Sauf Giovanni Mpetshi Perricard (59e). On sait que quand un joueur passe de 240e mondial à top 40, et qu’il doit affronter des joueurs forts toute l’année, c’est dur d’accumuler la confiance, plus dur de trouver le rythme. Rien n’est automatique. Je reste très confiant pour la suite. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 10:44