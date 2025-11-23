Interrogé par L’Equipe après l’éli­mi­na­tion des Bleus en quarts de finale de la Coupe Davis, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), n’a pas épargné Corentin Moutet, auteur « d’un coup de folie » à un moment crucial de son match perdu contre Raphaël Collignon.

« Je ne sais pas quoi dire. Quand tu sélec­tionnes Corentin Moutet, tu ne sais pas ce qui peut se passer. C’est quand même un risque. En Croatie, ça s’est très bien déroulé. À Bologne, il a joué ce point (à 6–2, 5–6 15‑A, avant de perdre 2–6, 7–5, 7–5) d’une manière que je ne peux pas comprendre. Je n’ai jamais joué un point dans ma carrière pour ne pas le gagner. Il y a une diffé­rence quand tu joues pour toi‐même ou l’équipe de France (battue par la Belgique en quarts de finale). C’est un manque de respect pour la compé­ti­tion, pour l’équipe. C’est dommage, il avait fait un très bon premier set face à (Raphaël) Collignon. Il s’est bloqué après ce point parce qu’il a compris qu’il avait fait quelque chose d’inac­cep­table. Il s’est excusé. C’est la réac­tion d’après qu’il faut regarder. Il a dit tout ce qu’il fallait dire. On ne peut pas sanc­tionner quel­qu’un qui s’ex­cuse. C’est juste dommage, voilà. »