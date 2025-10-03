Alors qu’il a récemment poussé un coup de gueule au sujet de la cadence jugée infernale du calendrier, Carlos Alcaraz continue de participer régulièrement à des exhibitions.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, ex‐coach de Serena Williams, a souligné cette incohérence.
« Je trouve ça drôle parce que, même si j’adore Carlos, j’ai récemment remarqué qu’il s’était inscrit à toutes les exhibitions prévues en fin de saison. Difficile de les prendre au sérieux quand ils disent que le calendrier doit être allégé pour qu’ils puissent aller jouer des exhibitions dans la banlieue de Miami. Encore une fois, ce n’est pas vraiment une critique, c’est juste un peu incohérent. Oui, c’est juste que ça me fait rire. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 13:38