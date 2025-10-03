AccueilATPRennae Stubbs : "Même si j'adore Alcaraz, je trouve que c'est difficile...
Rennae Stubbs : « Même si j’adore Alcaraz, je trouve que c’est diffi­cile de le prendre au sérieux quand il dit que le calen­drier doit être allégé. Ça me fait rire »

Alors qu’il a récem­ment poussé un coup de gueule au sujet de la cadence jugée infer­nale du calen­drier, Carlos Alcaraz continue de parti­ciper régu­liè­re­ment à des exhibitions. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, ex‐coach de Serena Williams, a souligné cette incohérence. 

« Je trouve ça drôle parce que, même si j’adore Carlos, j’ai récem­ment remarqué qu’il s’était inscrit à toutes les exhi­bi­tions prévues en fin de saison. Difficile de les prendre au sérieux quand ils disent que le calen­drier doit être allégé pour qu’ils puissent aller jouer des exhi­bi­tions dans la banlieue de Miami. Encore une fois, ce n’est pas vrai­ment une critique, c’est juste un peu inco­hé­rent. Oui, c’est juste que ça me fait rire. »

