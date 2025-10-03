Alors qu’elle s’est inclinée en quarts de finale du WTA 1000 de Pékin face à Emma Navarro après un match assez catastrophique où elle a commis pas moins de 70 fautes directes, Iga Swiatek n’a pas pu échapper à la haine des parieurs frustrés.
Insultée et menacée sur son compte Instagram, la Polonaise a décidé de partager ces horreurs avec un message assez clair.
Iga Swiatek showed on Instagram awful messages she received. She’s another tennis player who’s been met with hate. It’s outrageous, media has an important role to explaining that words can hurt. pic.twitter.com/yVlWhXtc5z— Dominik Senkowski (@dsenkowski07) October 2, 2025
« Aujourd’hui, c’est une triste réalité dans le sport. Les bots, les paris, mais aussi les fans. Cela mérite réflexion, d’autant plus que la Journée mondiale de la santé mentale approche à grands pas. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 14:14