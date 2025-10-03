Alors qu’elle s’est inclinée en quarts de finale du WTA 1000 de Pékin face à Emma Navarro après un match assez catas­tro­phique où elle a commis pas moins de 70 fautes directes, Iga Swiatek n’a pas pu échapper à la haine des parieurs frustrés.

Insultée et menacée sur son compte Instagram, la Polonaise a décidé de partager ces horreurs avec un message assez clair.

Iga Swiatek showed on Instagram awful messages she received. She’s another tennis player who’s been met with hate. It’s outra­geous, media has an impor­tant role to explai­ning that words can hurt. pic.twitter.com/yVlWhXtc5z — Dominik Senkowski (@dsenkowski07) October 2, 2025

« Aujourd’hui, c’est une triste réalité dans le sport. Les bots, les paris, mais aussi les fans. Cela mérite réflexion, d’au­tant plus que la Journée mondiale de la santé mentale approche à grands pas. »