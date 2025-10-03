AccueilWTAIga Swiatek tire la sonnette d'alarme : "C'est une triste réalité dans...
WTA

Iga Swiatek tire la sonnette d’alarme : « C’est une triste réalité dans le sport »

Thomas S
Par Thomas S

-

201
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Alors qu’elle s’est inclinée en quarts de finale du WTA 1000 de Pékin face à Emma Navarro après un match assez catas­tro­phique où elle a commis pas moins de 70 fautes directes, Iga Swiatek n’a pas pu échapper à la haine des parieurs frustrés.

Insultée et menacée sur son compte Instagram, la Polonaise a décidé de partager ces horreurs avec un message assez clair. 

« Aujourd’hui, c’est une triste réalité dans le sport. Les bots, les paris, mais aussi les fans. Cela mérite réflexion, d’au­tant plus que la Journée mondiale de la santé mentale approche à grands pas. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 14:14

Article précédent
Rennae Stubbs : « Même si j’adore Alcaraz, je trouve que c’est diffi­cile de le prendre au sérieux quand il dit que le calen­drier doit être allégé. Ça me fait rire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.