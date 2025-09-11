Alors que l’équipe de France affronte ce week‐end la Croatie, à Osijek, à l’oc­ca­sion des quali­fi­ca­tions pour les phases finales de la Coupe Davis, elle a reçu en renfort de poids en la personne de Richard Gasquet.

Le néo‐retraité joue un rôle multiple au sein du staff dirigé par Paul‐Henri Mathieu : parte­naire d’en­traî­ne­ment de luxe, entraî­neur, conseiller.… Un rôle multiple pour celui qui a remporté la compé­ti­tion en 2017.

« J’ai fait des bonnes choses en Coupe Davis, d’autres moins bonnes. Mais je sais ce que peuvent vivre les joueurs. Je leur dis que ce qu’ils vivent là est fabu­leux. Ce sont en tout cas les meilleurs moments de ma carrière, même si tout n’a pas été simple. Les rencontres que j’ai dispu­tées, ç’a été bien au‐dessus de ce que j’ai vécu à côté, malgré mes demi‐finales de Grand Chelem (Wimbledon en 2007 et 2015 et à l’US Open en 2013). La Coupe Davis, c’est un autre niveau. Et je remercie aussi les joueurs de m’avoir accueilli et d’être agréable avec moi. C’est un très bon groupe. Pour une après carrière, ça me fait sincè­re­ment plaisir ! Ça me fait du bien d’être avec des jeunes, je vieillis ! », a déclaré Gasquet chez nos confrères de L’Équipe.