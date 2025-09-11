Fer de lance de la Team Europe et star incontesté de la huitième édition de la Laver Cup qui aura lieu du 19 au 21 septembre à San Francisco, Carlos Alcaraz, récemment titré à l’US Open, sera bien de la partie, d’après les informations de Marca.
En effet, le champion espagnol, actuellement dans sa ville natale à El Palmar, reprendra l’entraînement ce vendredi avant de se rendre lundi en Californie où Roger Federer, patron de cette exhibition par équipes, l’attend de pied ferme, surtout après les récents forfaits des Américains Tommy Paul et Ben Shelton.
Pour rappel, voici la composition officielle des deux équipes : Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen et Reilly Opelka pour la Team World. Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli et, donc, Carlos Alcaraz pour la Team Europe.
Les deux équipes seront respectivement entraînées par Andre Agassi et Yannick Noah.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 14:13