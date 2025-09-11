Fer de lance de la Team Europe et star incon­testé de la huitième édition de la Laver Cup qui aura lieu du 19 au 21 septembre à San Francisco, Carlos Alcaraz, récem­ment titré à l’US Open, sera bien de la partie, d’après les infor­ma­tions de Marca.

En effet, le cham­pion espa­gnol, actuel­le­ment dans sa ville natale à El Palmar, reprendra l’en­traî­ne­ment ce vendredi avant de se rendre lundi en Californie où Roger Federer, patron de cette exhi­bi­tion par équipes, l’at­tend de pied ferme, surtout après les récents forfaits des Américains Tommy Paul et Ben Shelton.

Pour rappel, voici la compo­si­tion offi­cielle des deux équipes : Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen et Reilly Opelka pour la Team World. Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli et, donc, Carlos Alcaraz pour la Team Europe.

Les deux équipes seront respec­ti­ve­ment entraî­nées par Andre Agassi et Yannick Noah.