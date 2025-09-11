AccueilCoupe DavisSuspendu et mis à l'amende, Hewitt se défend comme il peut :...
Suspendu et mis à l’amende, Hewitt se défend comme il peut : « Je suis vrai­ment déçu de la déci­sion dans son ensemble, mais aussi de l’en­semble du processus et du manque d’élé­ments factuels présentés »

La sentence est tombée hier pour Lleyton Hewitt, capi­taine de l’équipe austra­lienne de Coupe Davis, suite à son alter­ca­tion avec un membre de l’équipe anti­do­page lors de la demi‐finale perdue face à l’Italie l’an dernier.

L’ancien n°1 mondial a écopé de deux semaines de suspension.

Comme le rapportent nos confrères de Tennis Up To Date, l’Australien estime que la déci­sion est injustifiée :

« Je suis vrai­ment déçu de la déci­sion dans son ensemble, mais aussi du processus et du manque d’éléments factuels présentés. Je vais main­te­nant examiner la procé­dure d’appel avec mon équipe juri­dique, je n’en parlerai donc plus », a déclaré Hewitt.

