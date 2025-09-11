La sentence est tombée hier pour Lleyton Hewitt, capitaine de l’équipe australienne de Coupe Davis, suite à son altercation avec un membre de l’équipe antidopage lors de la demi‐finale perdue face à l’Italie l’an dernier.
L’ancien n°1 mondial a écopé de deux semaines de suspension.
Comme le rapportent nos confrères de Tennis Up To Date, l’Australien estime que la décision est injustifiée :
« Je suis vraiment déçu de la décision dans son ensemble, mais aussi du processus et du manque d’éléments factuels présentés. Je vais maintenant examiner la procédure d’appel avec mon équipe juridique, je n’en parlerai donc plus », a déclaré Hewitt.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 13:53