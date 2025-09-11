Lors d’un entretien donné à un media grec, Tsitsipas a évoqué avec franchise la situation qu’il était en train de vivre. Si certains pensaient que sa blessure au dos était souvent « diplomatique », Stefanos apporte des précisions qui mettent fin au débat.
« Je me sens mieux physiquement qu’il y a deux ou trois semaines. L’US Open a été difficile pour moi, car je suis arrivé sur le court avec beaucoup de doutes quant à ma capacité à terminer mon premier match. J’avais des pensées très négatives, car je m’attendais à une bien meilleure santé après ma blessure au dos. Avec Altmaier, j’ai dû consulter deux fois, et la vérité, c’est que depuis des semaines, il m’arrive beaucoup de choses désagréables dont personne n’a conscience. Je gère ma blessure, j’essaie de trouver une solution pour guérir, je consulte de nombreux spécialistes et je fais tout mon possible pour bien comprendre ce qui m’arrive. À l’entraînement avant l’US Open, j’étais très performant, mais dès que j’ai repris la compétition, les problèmes sont revenus. Je ressens beaucoup de stress et d’anxiété, et je pense que cela y contribue, tout comme le manque de confiance en mon tennis que je ressens après n’avoir pas gagné beaucoup de matchs ces derniers mois. »
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 13:25