Lors d’un entre­tien donné à un media grec, Tsitsipas a évoqué avec fran­chise la situa­tion qu’il était en train de vivre. Si certains pensaient que sa bles­sure au dos était souvent « diplo­ma­tique », Stefanos apporte des préci­sions qui mettent fin au débat.

« Je me sens mieux physi­que­ment qu’il y a deux ou trois semaines. L’US Open a été diffi­cile pour moi, car je suis arrivé sur le court avec beau­coup de doutes quant à ma capa­cité à terminer mon premier match. J’avais des pensées très néga­tives, car je m’at­ten­dais à une bien meilleure santé après ma bles­sure au dos. Avec Altmaier, j’ai dû consulter deux fois, et la vérité, c’est que depuis des semaines, il m’ar­rive beau­coup de choses désa­gréables dont personne n’a conscience. Je gère ma bles­sure, j’es­saie de trouver une solu­tion pour guérir, je consulte de nombreux spécia­listes et je fais tout mon possible pour bien comprendre ce qui m’ar­rive. À l’en­traî­ne­ment avant l’US Open, j’étais très perfor­mant, mais dès que j’ai repris la compé­ti­tion, les problèmes sont revenus. Je ressens beau­coup de stress et d’an­xiété, et je pense que cela y contribue, tout comme le manque de confiance en mon tennis que je ressens après n’avoir pas gagné beau­coup de matchs ces derniers mois. »