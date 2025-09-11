AccueilInsoliteCarlos Alcaraz a enfin trouvé une chérie !
Laurent Trupiano
Laurent Trupiano

Alors que tout le monde s’était emballé au sujet d’une possible rela­tion amou­reuse entre Carlos et Emma Raducanu, le très sérieux New‐York Post a lancé une véri­table bombe en dévoi­lant le nom de la récente amou­reuse de l’Espagnol. Il s’agit de Brooks Nader, qui avait été remarqué dans un numéro du célèbre maga­zine, Sport Illustrated, consacré aux maillots de bain. 

C’est la sœur cadette de Nader, Grace Ann, qui a révélé le secret de leur nouvelle histoire d’amour lors d’un récent défilé. « Les rumeurs sont vraies », a déclaré Grace Ann à E ! News. « Sortir avec quel­qu’un est un terme vague. Mais je sais que c’est l’homme du moment. »

Pour l’ins­tant, Carlos n’a pas réagi à cette information.

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 12:45

