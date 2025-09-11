Alors que tout le monde s’était emballé au sujet d’une possible relation amoureuse entre Carlos et Emma Raducanu, le très sérieux New‐York Post a lancé une véritable bombe en dévoilant le nom de la récente amoureuse de l’Espagnol. Il s’agit de Brooks Nader, qui avait été remarqué dans un numéro du célèbre magazine, Sport Illustrated, consacré aux maillots de bain.
C’est la sœur cadette de Nader, Grace Ann, qui a révélé le secret de leur nouvelle histoire d’amour lors d’un récent défilé. « Les rumeurs sont vraies », a déclaré Grace Ann à E ! News. « Sortir avec quelqu’un est un terme vague. Mais je sais que c’est l’homme du moment. »
Carlos Alcaraz is dating Brooks Nader, sister of SI Swimsuit model reveals https://t.co/2NYH9L2mik pic.twitter.com/vp8uCLcKM6— New York Post (@nypost) September 10, 2025
Pour l’instant, Carlos n’a pas réagi à cette information.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 12:45