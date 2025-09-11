AccueilLe blog de la rédac'Djokovic est perdu, et ça se voit...
Le blog de la rédac'ATPUS Open

Djokovic est perdu, et ça se voit…

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

6037
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

C’est bien la première fois où, après une défaite, on sent que Novak Djokovic a perdu sa ligne directrice.

Il faut dire que pour un cham­pion de cette trempe se sentir aussi impuis­sant est une réalité dure à accepter. Du coup, avec le temps, si on analyse bien ses propos suite à sa défaite face à Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, on est obligé de se dire que le Serbe est perdu.

Physiquement d’abord car il sait que celui‐ci ne suit plus le rythme imposé par Carlos et Jannik, menta­le­ment aussi car ses sources de moti­va­tion se sont taries. Malgré une saison plus que correcte avec quatre demi‐finales en Grand Chelem, il semble bien que le ressort soit cassé.

À cela, on rajou­tera la crise liée à son exil en Grèce, et l’on comprendra tout à fait qu’il puisse se dire : « C’est fini, ce fut un plaisir. »

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 12:18

Article précédent
Holger Rune cherche des solu­tions et adopte la méthode Tsitsipas
Article suivant
Carlos Alcaraz a enfin trouvé une chérie !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.