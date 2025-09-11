C’est bien la première fois où, après une défaite, on sent que Novak Djokovic a perdu sa ligne directrice.

Il faut dire que pour un cham­pion de cette trempe se sentir aussi impuis­sant est une réalité dure à accepter. Du coup, avec le temps, si on analyse bien ses propos suite à sa défaite face à Alcaraz en demi‐finales de l’US Open, on est obligé de se dire que le Serbe est perdu.

Physiquement d’abord car il sait que celui‐ci ne suit plus le rythme imposé par Carlos et Jannik, menta­le­ment aussi car ses sources de moti­va­tion se sont taries. Malgré une saison plus que correcte avec quatre demi‐finales en Grand Chelem, il semble bien que le ressort soit cassé.

À cela, on rajou­tera la crise liée à son exil en Grèce, et l’on comprendra tout à fait qu’il puisse se dire : « C’est fini, ce fut un plaisir. »