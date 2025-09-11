AccueilATPHolger Rune cherche des solutions et adopte la méthode Tsitsipas
Holger Rune cherche des solu­tions et adopte la méthode Tsitsipas

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Le Danois est à la une de l’ac­tua­lité cette semaine et c’est le moins que l’on puisse dire après le « Kalinskya Gate ». Côté sportif, Holger sera le leader du Danemark qui affronte sur terre battue l’Espagne.

Et lors de son entrai­ne­ment, les obser­va­teurs ont pu constater qu’Holger jouait avec un cadre noir et non avec sa raquette clas­sique, peut‐être qu’il envi­sage comme Tsitsipas de passer à « autre chose » en terme de matériel.

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 11:35

