Le Danois est à la une de l’actualité cette semaine et c’est le moins que l’on puisse dire après le « Kalinskya Gate ». Côté sportif, Holger sera le leader du Danemark qui affronte sur terre battue l’Espagne.
Holger Rune is READY for Davis Cup duties ! ⚔️ pic.twitter.com/Ovbc1eKvj8— Davis Cup (@DavisCup) September 10, 2025
Et lors de son entrainement, les observateurs ont pu constater qu’Holger jouait avec un cadre noir et non avec sa raquette classique, peut‐être qu’il envisage comme Tsitsipas de passer à « autre chose » en terme de matériel.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 11:35