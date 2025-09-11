Le Danois est à la une de l’ac­tua­lité cette semaine et c’est le moins que l’on puisse dire après le « Kalinskya Gate ». Côté sportif, Holger sera le leader du Danemark qui affronte sur terre battue l’Espagne.

Holger Rune is READY for Davis Cup duties ! ⚔️ pic.twitter.com/Ovbc1eKvj8 — Davis Cup (@DavisCup) September 10, 2025

Et lors de son entrai­ne­ment, les obser­va­teurs ont pu constater qu’Holger jouait avec un cadre noir et non avec sa raquette clas­sique, peut‐être qu’il envi­sage comme Tsitsipas de passer à « autre chose » en terme de matériel.