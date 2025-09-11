AccueilATPAndy Roddick sur Jannik Sinner : "Il a vécu une année infernale....
Andy Roddick sur Jannik Sinner : « Il a vécu une année infer­nale. Chacun peut avoir son opinion mais il y une chose sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, c’est la classe qu’il montre lors­qu’il perd »

Dans le dernier épisode de son podcast où il est revenu sur la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Andy Roddick a tenu à insister sur la classe et l’hu­mi­lité de l’Italien, battu deux fois en finale de Grand Chelem cette saison par son rival espagnol. 

« Sinner a vécu une année infer­nale, tant de choses se sont passées sur lesquelles chacun peut avoir son opinion. Mais une chose sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, c’est la classe qu’il montre lorsqu’il perd. La finale de Roland Garros a dû être un véri­table chaos d’émotions, et pour­tant il a été extra­or­di­naire. Lors de la finale de l’US Open, il savait qu’il n’était pas à son meilleur niveau, et il a agi en consé­quence. J’ai encore plus de respect pour ces deux gars ! »

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 15:15

