Dans le dernier épisode de son podcast où il est revenu sur la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Andy Roddick a tenu à insister sur la classe et l’hu­mi­lité de l’Italien, battu deux fois en finale de Grand Chelem cette saison par son rival espagnol.

« Sinner a vécu une année infer­nale, tant de choses se sont passées sur lesquelles chacun peut avoir son opinion. Mais une chose sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, c’est la classe qu’il montre lorsqu’il perd. La finale de Roland Garros a dû être un véri­table chaos d’émotions, et pour­tant il a été extra­or­di­naire. Lors de la finale de l’US Open, il savait qu’il n’était pas à son meilleur niveau, et il a agi en consé­quence. J’ai encore plus de respect pour ces deux gars ! »