À quelques semaines de Roland‐Garros (25 mai au 8 mai), où il mettra un terme à sa carrière, Richard Gasquet est revenu pour L’Equipe sur les moments forts de sa carrière et notam­ment sur sa fameuse victoire contre Roger Federer à Monte‐Carlo en 2005, alors qu’il n’avait que 18 ans.

« Je jouais Federer (numéro 1 mondial à l’époque, ndlr) pour la première fois et je voyais que je pouvais l’embêter. J’ai vu des coups où je pouvais le battre ou riva­liser. Mais sur la suite de nos carrières, je ne vais pas vous dire le contraire, j’en ai vu de moins en moins, tant il a énor­mé­ment progressé. C’est un des plus grands cham­pions de l’his­toire et en 2005, personne ne pouvait imaginer le joueur qu’il allait devenir. »