A 44 ans, Marcelo Rios n’a rien perdu de sa fougue. Après avoir adressé de violentes critiques à l’ATP, le Chilien a eu des propos élogieux concernant Roger Federer comme le rapporte AS. Et surtout, l’ancien numéro 1 mondial apprécie que les compliments du Suisse plus qu’une place au Hall of Fame : « Federer est un type tennistiquement parfait. Qu’il ait la motivation de continuer à gagner à cet âge (38 ans), je lui tire mon chapeau. Moi, ça ferait 10 ans que je serais chez moi à ne rien faire. Ils me voulaient pour le Hall of Fame. Je m’en fous de ça, je ne veux même pas y être. C’est un truc de « gringos » et ça ne m’intéresse pas. Mais Roger a déjà dit que j’étais l’un des meilleurs, et ça, c’est plus important pour moi. C’est mon Hall of Fame a moi, le « Hall of Fed ». Que le meilleur joueur de l’histoire, disent ces choses sur moi, c’est bien plus important que n’importe quel prix qui peut exister. Cela me paie le fait d’avoir été joueur professionnel. »