Robredo : « Je ne dis pas que Federer et Djokovic sont faciles à jouer, mais pour moi, Nadal a quelque chose qui vous fait plus souffrir sur le court que les deux autres »

Fraîchement retraité des courts où il disputé son dernier match à l’oc­ca­sion du tournoi de Barcelone en avril dernier, Tommy Robredo, 5e joueur mondial en 2006, a accordé une inter­view à nos confrères de Sportskeeda dans laquelle on lui a demandé quel joueur du Big 3 était le plus diffi­cile à affronter.

« Rafa était le plus diffi­cile à affronter des trois, de par sa façon de jouer, avec cette vitesse de balle, l’effet de son coup droit, la diffé­rence due au fait qu’il est gaucher et la façon dont il court après chaque balle comme si c’était la dernière. Je ne dis pas que Federer et Djokovic sont faciles à jouer, mais pour moi, Rafa a quelque chose qui vous fait plus souf­frir sur le court que les deux autres. Tous ceux qui ont vu Rafa la première année pouvaient comprendre qu’il allait devenir un grand joueur. Mais il est allé beau­coup plus loin et est devenu l’un des meilleurs athlètes spor­tifs du monde, si ce n’est le meilleur… c’est quelque chose qui n’est pas facile à réaliser mais il a l’a fait de manière formidable. »