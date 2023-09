L’ancien cham­pion de l’US Open, Andy Roddick, a été celui qui a apporté le trophée à Djokovic lors de sa victoire en finale contre Medvedev. Malgré le fait qu’il ait été violem­ment critiqué par certains des fans du Serbe à cause d’une alter­ca­tion survenu en 2008, Roddick a fait l’éloge de Djokovic dans une inter­view pour Betway Insider :

« La domi­na­tion de Novak et la façon dont il est capable de gagner de manière constante… c’est tout simple­ment absurdes. C’est proba­ble­ment le joueur le plus fiable que nous ayons jamais eu dans le jeu. Je ne parie­rais jamais contre lui, sur n’im­porte quelle surface, dans n’im­porte quel format. C’est impos­sible de donner un argu­ment statis­tique contre le fait qu’il soit le meilleur de tous les temps. C’est comme prouver la gravité à ce stade. Il est main­te­nant à égalité avec Margaret Court sur 24 Grands Chelems, mais il veut tous les records, donc il voudra arriver à 25. Mais vous ne tenez jamais la santé pour acquise, surtout vers la fin de votre carrière, mais, s’il est motivé, son corps semble pouvoir conti­nuer pendant quelques années de plus. Ça ne serait pas exagéré de dire qu’il est le meilleur athlète sur terre en ce moment. »