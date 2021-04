Dans une inter­view accordée à Tennis Channel, Andy Roddick avoue avoir été jaloux de Roger Federer. Sur plusieurs points, mais surtout le calme olym­pien du suisse, quel que soit l’enjeu. L’Américain s’est rappelé à quel point il était stressé avant d’af­fronter Pete Sampras à 18 ans, en 2001 à Miami.

« C’était ma première fois à la télé­vi­sion natio­nale, et vous ne jouez votre idole qu’une fois pour la première fois. Contrairement à moi, Roger Federer était toujours détendu avant les matchs et j’en étais toujours jaloux. Quand je me soucie de quelque chose, je suis assez nerveux », a confié Andy Roddick.

Roger Federer a remporté 21 de ses confron­ta­tions contre l’in­croyable serveur. Mais Roddick peut se consoler en se disant qu’il a remporté la dernière, en 2012 en Floride également.