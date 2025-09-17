AccueilATPRoddick tape du poing sur la table : "Cela n'a aucun sens....
Roddick tape du poing sur la table : « Cela n’a aucun sens. C’est vrai­ment nul. Nous devons nous pencher sur cette ques­tion à un moment donné »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a dézingué le format actuel de la Coupe Davis.

« Je déteste le format actuel. Les États‐Unis jouaient à domi­cile le week‐end dernier et il y avait environ 3 000 personnes dans les tribunes. Comment peut‐on promou­voir cela ? C’est un match avant le Final 8. Cela n’a aucun sens. C’est vrai­ment nul. Quand nous avons perdu contre l’Espagne de Nadal, Moya et compa­gnie en 2004, il y avait 29 000 fans dans un stade de foot­ball. L’ambiance était incroyable. C’est ça la Coupe Davis. Maintenant, ils jouent les phases finales en Italie, à Bologne. On dirait que c’est devenu une marque et que le tournoi n’a plus vrai­ment d’im­por­tance. Cela semble être un autre sujet, mais nous devons nous pencher sur cette ques­tion à un moment donné. »

Pour rappel, des « barrages » ont marqué le retour du format domicile/extérieur, avec comme enjeu la quali­fi­ca­tion pour le « Final 8 » qui aura lieu à Bologne du 18 au 23 novembre. 

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 16:29

