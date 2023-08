La retraite de Federer a laissé un grand vide chez son meilleur ennemi : Rafael Nadal.

Le Suisse et l’Espagnol avaient une rela­tion toute parti­cu­lière, un lien excep­tionnel sur le terrain qui s’est fina­le­ment étendu en dehors. Mais tout n’a pas toujours été si rose entre les deux légendes, c’est notam­ment à ce sujet que Federer s’est exprimé lors d’un évène­ment pour son équi­pe­men­tier à New‐York.

Federer discusses the evolu­tion of his rela­tion­ship with Nadal pic.twitter.com/tVohmp8fTQ — The Big Three (@Big3Tennis) August 3, 2023

« Je pense qu’en vieillis­sant, nous savions que le temps passait et que nous allions bientôt ne plus nous voir autant. J’ai fondé une famille… ça change complè­te­ment quel­qu’un de toute façon. Et nous avons commencé à parler de choses tota­le­ment diffé­rentes dans la vie… plus de bles­sures et d’en­fants… il est aussi père main­te­nant. Les conver­sa­tions ont donc changé. Nous avons égale­ment commencé à respecter la riva­lité que nous avions et qui nous manque presque, en jouant l’un contre l’autre tous les deux week‐ends. À l’époque, nous ne pouvions pas nous supporter, proba­ble­ment pour cette raison, mais c’est un homme formi­dable et j’es­père qu’il pourra revenir une fois de plus. »