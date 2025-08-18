Lors d’une inter­view accordée au média Overtime, Casper Ruud n’a pas hésité long­temps lorsqu’on lui a demandé de dési­gner le GOAT des athlètes.

“Novak [Djokovic] est le plus grand athlète de l’histoire. Je ne veux pas comparer parce que c’est stupide, mais si vous prenez sa condi­tion athlé­tique à côté de celle de Tom Brady, qui est le GOAT ne vous méprenez pas, Novak le mange­rait dans la plupart des tests physiques que vous pouvez faire. Mais après, LeBron James mange­rait proba­ble­ment Novak dans certains aspects physiques. Mais pour moi, Novak est le plus grand athlète qui ait jamais vécu. »