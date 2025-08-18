Lors d’une interview accordée au média Overtime, Casper Ruud n’a pas hésité longtemps lorsqu’on lui a demandé de désigner le GOAT des athlètes.
🔝 @DjokerNole is the GREATEST athlete that ever lived, says @CasperRuud98 ⚡️ pic.twitter.com/X3nE5gGJsA— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) August 17, 2025
“Novak [Djokovic] est le plus grand athlète de l’histoire. Je ne veux pas comparer parce que c’est stupide, mais si vous prenez sa condition athlétique à côté de celle de Tom Brady, qui est le GOAT ne vous méprenez pas, Novak le mangerait dans la plupart des tests physiques que vous pouvez faire. Mais après, LeBron James mangerait probablement Novak dans certains aspects physiques. Mais pour moi, Novak est le plus grand athlète qui ait jamais vécu. »
Publié le lundi 18 août 2025 à 12:42