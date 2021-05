Interrogé par L’Équipe à l’issue de son deuxième sacre en carrière à Genève, Casper Ruud a beau­coup parlé des trois monstres que sont Nadal, Federer et Djokovic. Lorsqu’on lui a demandé s’il était compliqué de les affronter en faisant abstrac­tion de leur palmarès et de leur aura, le Norvégien a répondu avec sincérité.

« J’essaie de les jouer comme s’ils étaient des joueurs “normaux” dans un match “normal”, mais ce n’est pas facile. Ils seront toujours diffé­rents. Quand vous avez Federer en face de vous sur le court, on dirait qu’il mesure deux mètres. J’ai telle­ment de respect pour lui et Rafa, je les ai telle­ment regardés à la télé (sourire). Les deux dernières années, j’ai perdu au troi­sième tour contre Federer et Thiem. Aujourd’hui, avec mon clas­se­ment (16e mondial), j’espère ne pas avoir à jouer de grosses stars dans les premiers tours. Cette année, j’ai atteint les huitièmes de finale à l’Open d’Australie, j’ai envie de faire aussi bien à Paris et j’espère même mieux. J’ai montré ces derniers mois que je jouais bien et que je pouvais aller loin dans les tour­nois. Même si tous les matches sont durs, j’espère être en deuxième semaine. »