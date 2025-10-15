AccueilATPRuud sur la réponse de Djokovic à Alcaraz : "Novak a raison....
ATP

Ruud sur la réponse de Djokovic à Alcaraz : « Novak a raison. Il a plus d’ex­pé­rience que n’im­porte quel autre joueur »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

224

« Il y a aussi des exhi­bi­tions auxquelles les joueurs s’inscrivent, donc c’est un peu contra­dic­toire », a notam­ment répondu Novak Djokovic lors­qu’il a été inter­rogé sur les plaintes de certains joueurs, et notam­ment celles de Carlos Alcaraz, concer­nant la cadence jugée « infer­nale » du calendrier. 

Dans des propos relayés par Tennis365, le triple fina­liste en Grand Chelem, Casper Ruud, a donné son avis sur le sujet. 

« Bien sûr, Novak a raison. Il a plus d’ex­pé­rience que n’im­porte quel autre joueur. Bien sûr, on peut choisir dans une certaine mesure, car nous ne sommes pas employés par l’ATP, nous sommes maîtres de notre propre calen­drier. Ce que j’ai critiqué et évoqué à Roland‐Garros, c’est qu’il y a une moti­va­tion écono­mique à jouer et à ne manquer aucun Masters 1000, avec les primes et tout le reste. Mais oui, bien sûr, si vous êtes dans le top 10, le top 15, vous gagnez beau­coup d’argent, mais vous dépensez aussi beau­coup d’argent, donc vous ne voulez pas perdre d’argent si vous n’en avez pas besoin. »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 14:28

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Le très beau cadeau d’Aryna Sabalenka à Rafael Nadal !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.