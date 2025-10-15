« Il y a aussi des exhibitions auxquelles les joueurs s’inscrivent, donc c’est un peu contradictoire », a notamment répondu Novak Djokovic lorsqu’il a été interrogé sur les plaintes de certains joueurs, et notamment celles de Carlos Alcaraz, concernant la cadence jugée « infernale » du calendrier.
Dans des propos relayés par Tennis365, le triple finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud, a donné son avis sur le sujet.
« Bien sûr, Novak a raison. Il a plus d’expérience que n’importe quel autre joueur. Bien sûr, on peut choisir dans une certaine mesure, car nous ne sommes pas employés par l’ATP, nous sommes maîtres de notre propre calendrier. Ce que j’ai critiqué et évoqué à Roland‐Garros, c’est qu’il y a une motivation économique à jouer et à ne manquer aucun Masters 1000, avec les primes et tout le reste. Mais oui, bien sûr, si vous êtes dans le top 10, le top 15, vous gagnez beaucoup d’argent, mais vous dépensez aussi beaucoup d’argent, donc vous ne voulez pas perdre d’argent si vous n’en avez pas besoin. »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 14:28