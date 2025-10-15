« Il y a aussi des exhi­bi­tions auxquelles les joueurs s’inscrivent, donc c’est un peu contra­dic­toire », a notam­ment répondu Novak Djokovic lors­qu’il a été inter­rogé sur les plaintes de certains joueurs, et notam­ment celles de Carlos Alcaraz, concer­nant la cadence jugée « infer­nale » du calendrier.

Dans des propos relayés par Tennis365, le triple fina­liste en Grand Chelem, Casper Ruud, a donné son avis sur le sujet.

« Bien sûr, Novak a raison. Il a plus d’ex­pé­rience que n’im­porte quel autre joueur. Bien sûr, on peut choisir dans une certaine mesure, car nous ne sommes pas employés par l’ATP, nous sommes maîtres de notre propre calen­drier. Ce que j’ai critiqué et évoqué à Roland‐Garros, c’est qu’il y a une moti­va­tion écono­mique à jouer et à ne manquer aucun Masters 1000, avec les primes et tout le reste. Mais oui, bien sûr, si vous êtes dans le top 10, le top 15, vous gagnez beau­coup d’argent, mais vous dépensez aussi beau­coup d’argent, donc vous ne voulez pas perdre d’argent si vous n’en avez pas besoin. »