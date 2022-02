Finaliste à Wimbledon en 2021, dans le dernier carré il y a une semaine à l’Open d’Australie, mais aussi à l’US Open en 2019 et aussi quart de fina­liste à Roland‐Garros la saison dernière, Matteo Berrettini est devenu une valeur sûre dans les tour­nois du Grand Chelem. Son entraî­neur, Vincenzo Santopadre, explique main­te­nant à OA Sport ce qu’il lui manque pour remporter un titre majeur, en se basant sur sa défaite à Melbourne contre Rafael Nadal (en quatre sets).

« Il a eu du mal à entrer dans le match, aussi parce que les coups avec lesquels il devait faire mal à Rafa, comme son service et son coup droit, ne fonc­tion­naient pas aussi bien que d’autres fois à cause du bon travail de l’Espagnol. Tactiquement Rafa était parfait. A mon avis, c’est une ques­tion d’ex­pé­rience, Matteo en était à sa troi­sième demi‐finale en Grand Chelem et il y avait devant lui un joueur au palmarès légen­daire. »