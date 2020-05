Le tennis est l’un des sports les plus touchés par la crise sanitaire du Covid-19. L’ATP, la WTA, l’ITF et les tournois du Grand Chelem ont officialisé la mise en place d’un fonds de soutien de six millions de dollars pour les joueurs moins bien classés. Ce plan, appelé le « Player Relief Programme », permettra d’aider plus de 800 joueurs et joueuses.

Vasek Pospisil, membre du conseil des joueurs, a accordé un entretien au média canadien TSN où il est interrogé sur le sujet. Et le Canadien pointe du doigt un désaccord entre les membres du Big 3, plus précisément Roger Federer et Rafael Nadal n’approuvaient pas la nature du plan soutenu par Novak Djokovic. « Novak était derrière tout ça depuis le début. A un moment donné, nous avons fait signer la lettre d’engagement à 80 des 100 meilleurs joueurs masculins, dont Novak. Nous avions 12 des 20 meilleurs joueurs, mais quand nous sommes allés voir Roger et Rafa, ils n’étaient pas favorables, a précisé l’actuel 93 mondial. En fait, ils voulaient juste aller parler aux tournois du Grand Chelem eux-mêmes, ce qui allait à l’encontre de la nature même du projet que nous essayions de faire. C’est dommage pour être honnête (…) Cela l’a un peu ralenti, c’est sûr, mais au final, la masse des acteurs est plus puissante qu’un simple couple (Federer / Nadal). »

Enfin, le natif de Vernon a mis en avant la difficulté à s’unir au sein du tennis mondial même s’il souligne des avancées : « Le tennis est international, donc syndiquer les joueurs dans un sport comme le tennis n’est pas si facile. Il y aurait toutes ces lois contradictoires dans différents pays. Nous sommes allés assez loin et nous sommes définitivement plus unis que jamais. Il y a définitivement une lumière au bout du tunnel. »