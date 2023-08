Depuis la retraite de Federer, Severin Luthi se concentre sur son poste de capi­taine de la Coupe Davis et sur ses autres projets. La retraite de son joueur ne l’a pas empêché de garder un œil sur le circuit. En parti­cu­lier sur le nouveau phéno­mène : Carlos Alcaraz. Luthi a, à son tour, exprimé son ressenti sur l’Espagnol dans les colonnes de Blick :

« Il a certai­ne­ment tout ce qu’il faut pour gagner de nombreux tour­nois du Grand Chelem. Et pour­tant, nous ne savons pas ce qui se passe dans deux ans. Et s’il se blesse ? Et si dans quelques années, il y en a un autre dont nous disons tous qu’il est encore plus incroyable ? Et : nous ne pouvons pas encore évaluer si tôt comment quel­qu’un réagit au grand succès. Dans le sport, nous vivons toujours dans le moment. C’est ce que j’ai appris dans ma carrière. En outre … »