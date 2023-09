Maria Sharapova, retraitée depuis 2020 et aujourd’hui âgée de 36 ans, s’en­traîne ces derniers temps non pas pour revenir sur le circuit mais pour préparer un match de pick­le­ball. Mais l’ex‐numéro 1 mondiale suit toujours l’ac­tua­lité du tennis et a révélé lors du dernier épisode du podcast de Rennae Stubbs le nom du joueur qu’elle préfère.

« Le dernier entraî­neur de ma carrière (Ricardo Piatti) a entraîné Sinner pendant plusieurs années, et j’ai donc pu jouer contre lui à plusieurs reprises. Je le soutiens toujours. J’aime son approche humble du sport et j’aime observer la jeune géné­ra­tion. En ce moment, le tennis masculin a une aura, c’est évident : ils ont des styles de jeu diffé­rents, des person­na­lités diffé­rentes, ils viennent de diffé­rentes parties du monde et il y a des riva­lités très amusantes. Je pense que le tennis masculin est en très bonne santé. »