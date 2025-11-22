Au terme d’une saison riche en émotions pour Jannik Sinner, marquée par une suspension mais également par de nombreux succès, dont le Masters remporté dimanche dernier, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de l’Italien, a dressé un bilan très positif sur Instagram.
« La meilleure conclusion d’une saison incroyable. Une année pleine de succès, mais aussi compliquée, avec des moments difficiles… où ce sont les petits détails, parfois imperceptibles, qui font la différence. La vérité, c’est que cette équipe se soude encore plus dans les moments les plus difficiles. Chacun essaie d’apporter sa contribution pour en sortir encore plus fort, poussé par cette obsession de la recherche d’une perfection IMPOSSIBLE. Bravo Jannik, qui est le premier à ne jamais se contenter de ce qu’il a, mais à vouloir s’améliorer. Un grand athlète et un grand homme. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 11:55