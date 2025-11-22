Au terme d’une saison riche en émotions pour Jannik Sinner, marquée par une suspen­sion mais égale­ment par de nombreux succès, dont le Masters remporté dimanche dernier, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de l’Italien, a dressé un bilan très positif sur Instagram.

« La meilleure conclu­sion d’une saison incroyable. Une année pleine de succès, mais aussi compli­quée, avec des moments diffi­ciles… où ce sont les petits détails, parfois imper­cep­tibles, qui font la diffé­rence. La vérité, c’est que cette équipe se soude encore plus dans les moments les plus diffi­ciles. Chacun essaie d’ap­porter sa contri­bu­tion pour en sortir encore plus fort, poussé par cette obses­sion de la recherche d’une perfec­tion IMPOSSIBLE. Bravo Jannik, qui est le premier à ne jamais se contenter de ce qu’il a, mais à vouloir s’amé­liorer. Un grand athlète et un grand homme. »