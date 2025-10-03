D’abord annoncé comme un futur multiple vainqueur de Grand Chelem, puis comme le principal concurrence de Carlos Alcaraz et enfin comme le troisième membre du nouveau Big 3 derrière l’Espagnol et Jannik Sinner, Holger Rune n’a pour l’instant rempli aucune de ces cases.
Un constat sans appel pour le Danois qui peine à confirmer les nombreux espoirs placés en lui et son très grand potentiel.
Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Sinner aux côtés de Darren Cahill, n’a d’ailleurs pas hésité à remuer le couteau dans la plaie lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport. Extraits.
Y a‑t‐il un joueur qui vous fait penser aujourd’hui : « Il va vraiment nous donner du fil à retordre » ?
« Beaucoup ont le potentiel. il y a Tien. Il y a bien sûr Fonseca, même si j’aime beaucoup Mensik. S’il n’a pas de problèmes physiques, c’est quelqu’un qui peut beaucoup progresser. Ensuite, il y a des facteurs intangibles. Prenons l’exemple de Jannik : aujourd’hui, tout le monde considère ses victoires comme normales. Quand j’ai commencé à travailler avec lui, beaucoup de gens dans le monde du tennis disaient que Rune était bien plus avancé. On ne sait jamais jusqu’où on peut s’améliorer. Les garçons sont là, mais ils doivent encore faire des progrès importants pour atteindre le niveau de Jannik et Carlos. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 16:16