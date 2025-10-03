Quelques jours après la grande annonce de Gaël Monfils, qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, plusieurs personnalités du tennis ont tenu à rendre hommage au Français.
Et après le magnifique hommage de Novak Djokovic et les déclarations de ses potes, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon, c’est cette fois au tour de Patrick McEnroe, frère de John et ancien 28e mondial, de distiller quelques jolis mots.
Nobody better than @Gael_Monfils— Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) October 2, 2025
Quite a year to come
👍👍🙏🙏❤️❤️🎾🎾
« Personne n’est meilleur que Gaël Monfils. Une année prometteuse s’annonce », a écrit l’Américain, qui a visiblement hâte d’assister à la dernière saison en carrière de « La Monf » sur le circuit.
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 15:43