Quelques jours après la grande annonce de Gaël Monfils, qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, plusieurs person­na­lités du tennis ont tenu à rendre hommage au Français.

Et après le magni­fique hommage de Novak Djokovic et les décla­ra­tions de ses potes, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon, c’est cette fois au tour de Patrick McEnroe, frère de John et ancien 28e mondial, de distiller quelques jolis mots.

Nobody better than @Gael_Monfils



Quite a year to come



👍👍🙏🙏❤️❤️🎾🎾 — Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) October 2, 2025

« Personne n’est meilleur que Gaël Monfils. Une année promet­teuse s’an­nonce », a écrit l’Américain, qui a visi­ble­ment hâte d’as­sister à la dernière saison en carrière de « La Monf » sur le circuit.