McEnroe : « Personne n’est meilleur que Gaël Monfils. Une année promet­teuse s’annonce »

Quelques jours après la grande annonce de Gaël Monfils, qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, plusieurs person­na­lités du tennis ont tenu à rendre hommage au Français.

Et après le magni­fique hommage de Novak Djokovic et les décla­ra­tions de ses potes, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon, c’est cette fois au tour de Patrick McEnroe, frère de John et ancien 28e mondial, de distiller quelques jolis mots.

« Personne n’est meilleur que Gaël Monfils. Une année promet­teuse s’an­nonce », a écrit l’Américain, qui a visi­ble­ment hâte d’as­sister à la dernière saison en carrière de « La Monf » sur le circuit. 

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 15:43

