« Ce que nous aimerions voir, c’est Alcaraz ou Sinner devoir s’adapter à une vitesse fulgurante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe », a récemment déclaré Roger Federer, pointant du doigt l’uniformisation des surfaces sur le circuit.
En conférence de presse à Pékin, où il va affronter Marin Cilic au premier tour, Jannik Sinner a validé le constat du Suisse.
« Les courts en dur se ressemblent beaucoup. Il y a parfois quelques changements, mais ils sont minimes. Le tournoi d’Indian Wells me vient à l’esprit, car la balle rebondit très haut et réagit différemment lorsqu’elle entre en contact avec la surface, mais oui, nous avons plus ou moins les mêmes situations de jeu. C’est comme ça depuis un certain temps, je ne sais pas s’il y aura des changements ou non. Je ne suis qu’un joueur de tennis qui essaie de s’adapter du mieux possible. Je pense que je fais du bon travail. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve dans chaque tournoi. »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 18:12