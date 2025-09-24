« Ce que nous aime­rions voir, c’est Alcaraz ou Sinner devoir s’adapter à une vitesse fulgu­rante, puis disputer le même match sur un court ultra lent et voir comment cela se passe », a récem­ment déclaré Roger Federer, poin­tant du doigt l’uniformisation des surfaces sur le circuit.

En confé­rence de presse à Pékin, où il va affronter Marin Cilic au premier tour, Jannik Sinner a validé le constat du Suisse.

« Les courts en dur se ressemblent beau­coup. Il y a parfois quelques chan­ge­ments, mais ils sont minimes. Le tournoi d’Indian Wells me vient à l’es­prit, car la balle rebondit très haut et réagit diffé­rem­ment lors­qu’elle entre en contact avec la surface, mais oui, nous avons plus ou moins les mêmes situa­tions de jeu. C’est comme ça depuis un certain temps, je ne sais pas s’il y aura des chan­ge­ments ou non. Je ne suis qu’un joueur de tennis qui essaie de s’adapter du mieux possible. Je pense que je fais du bon travail. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve dans chaque tournoi. »