Cela fait long­temps qu’on avait pas eu droit à un message pseudo philo­so­phique de Stefanos Tsitsipas sur ses réseaux sociaux.

En perdi­tion dans le jeu depuis plusieurs mois et redes­cendu au 30e rang mondial, le Grec a donc décidé de nous grati­fier d’une de ses fameuses leçons à propos de son sport favori. Et il semble bien plus inspiré devant un clavier que sur un court de tennis.

Tennis is beau­tiful not because it’s graceful, but because it’s brutal. It shows you at your weakest, swea­ting, failing, brea­thing hard, asking ques­tions you don’t have answers to. And in all that, you find some­thing worth holding onto. Something that keeps you step­ping back to…