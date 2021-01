Roger Federer est plus qu’un joueur de tennis, c’est un mythe. Considéré par certains comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps voire comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire, le Suisse sera une nouvelle fois au centre d’un projet signé Christopher Clarey, journaliste au New-York Times. Ce dernier a écrit un ouvrage concernant l’homme aux 20 titres du grand Chelem intitulé (en français dans le texte) : « Le Maître, la brillante carrière de Roger Federer ». Le livre devrait être disponible cet été en anglais et il est déjà disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 14 dollars.

Voici ce qu’on peut lire sur la quatrième de couverture : « Largement considéré comme l’un des plus grands sportifs de tous les temps, Roger Federer est un phénomène mondial. De ses humbles débuts en tant qu’adolescent capricieux à devenir le symbole d’une grandeur durable, « The Master » est la biographie définitive d’une icône mondiale à la fois aimée et intensément privée. Mais son chemin d’adolescent capricieux, blond blanchi avec un sens du style douteux à l’un des plus grands, des plus possédés et des plus élégants des concurrents a été un acte de volonté de longue date, pas de destin. »