Ce mercredi après‐midi, Dominic Thiem a annoncé la fin de sa saison. Alors qu’il avait engagé une course contre la montre pour revenir à l’US open défendre son titre, un événe­ment l’a stoppé net à l’en­traî­ne­ment. Une douleur ressentie à chaque coup, quelques jours après avoir retiré son attelle du poignet. L’Autrichien a joué la carte de la prudence, suivant l’avis médical.

« Je ne me suis pas remis de la bles­sure que j’ai subie à Majorque. Au cours des six dernières semaines, j’ai suivi les conseils médi­caux, porté l’at­telle et fait de l’exer­cice pour rester en forme. Ma conva­les­cence se passait bien, mais la semaine dernière, en frap­pant une balle, j’ai de nouveau ressenti de la douleur. Les méde­cins m’ont dit que mon poignet avait besoin de plus de temps. Nous avons tous convenu d’être prudents et de lui donner plus de temps pour récu­pérer. Je porterai à nouveau l’at­telle pendant encore quelques semaines et d’ici là, je serai de retour à l’en­traî­ne­ment avec la raquette », a expliqué Thiem, qui termine la saison avec un bilan de 9 victoires pour 9 défaites. Et une demi‐finale à Madrid comme meilleur résultat.