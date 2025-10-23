Consultant pour plusieurs médias, Tim Henman est persuadé que Taylor Fritz va pouvoir se mêler à la bagarre face à Sinner et Alcaraz. La clé est lié à l’ap­port de Paul Annacone, ex‐coach de Federer, qui a récem­ment complété son staff.

« Je connais très bien Paul, car c’était l’un de mes anciens entraî­neurs. Je pense que ce n’est qu’une ques­tion de temps, vrai­ment. Il lui faut juste ajouter quelques nouvelles flèches à l’arc de l’Américain. Taylor est déjà un joueur très effi­cace, avec des coups forts comme son service et son jeu de fond de court, en coup droit comme en revers. Il doit main­te­nant commencer à gagner des points supplé­men­taires au filet, surtout lors­qu’il est si agressif en frap­pant ces coups du fond du court. On sent qu’il travaille à évoluer, à ajouter de nouveaux éléments. Pour moi, il est le plus suscep­tible de combler l’écart qui existe actuel­le­ment entre les deux premiers et les autres. »