Les pres­ta­tions de Zverev et de Tsitsipas à Ryad ont été criti­qués par la terre entière car ils ont touché un gros chèque pour avoir jouer moins d’une heure ou presque. Sam Querrey est revenu sur ce phéno­mène en prenant leur défense avec des argu­ments pas dénués de sens.

« Pourquoi les gens sont‐ils toujours agacés par ça ? En NBA si un joueur qui signe un contrat de trois ans à 81 millions de dollars et marque six points et prend deux rebonds par match cela ne dérange personne. Ils sont plutôt bien payés pour ces joueurs. C’est plutôt bien pour Zverev et Tsitsipas. Ces gars ont accompli un travail phéno­ménal ces dix dernières années pour mériter cette place. Peu importe qu’ils aient perdu en moins d’une heure. Ce n’est pas grave. Ce sont des joueurs phéno­mé­naux qui méritent d’être là et de toucher leur salaire »