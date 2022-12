Le direc­teur du tournoi d’Indian Wells, Tommy Haas a abordé tous les grands sujets de l’ac­tua­lité du tennis en 2023 dans un podcast sur Eurosport Allemagne et notam­ment l’avenir de Zverev qui revient tout juste à la compétition.

Selon Tommy, tout est possible mais le temps presse.

« Le temps passe vite. Quand on voit qui vient après, on constate que cela ne devient pas plus facile. Federer n’est plus là, mais Nadal a certai­ne­ment encore un ou deux ans, Djokovic deux ou trois. Et que font Tsitsipas et Medvedev, Kyrgios n’est‐il pas lui aussi devenu plus affamé ? Après je suis aussi persuadé que Sascha va revenir rapi­de­ment et jouer des matches incroyables. Il doit bien sûr d’abord se mettre dans le bain, acquérir de l’ex­pé­rience en match. Il vit le tennis et il a une bonne équipe autour de lui »