Invité de l’émis­sion espa­gnole La Sexta Noche ce samedi, Toni Nadal est revenu sur la façon dont il a façonné son neveu Rafael pour le haut niveau avec tous les sacri­fices que cela implique. L’oncle le plus célèbre du circuit et direc­teur de l’ATP 250 de Majorque qui débute ce lundi a égale­ment évoqué la riva­lité de Rafa avec Novak Djokovic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Toni n’est pas tendre avec Rafael.

« J’ai essayé de le rendre cohé­rent avec ce qu’il avait choisi dans la vie, mon idée était de le préparer à la diffi­culté. Je n’ai jamais été un entraî­neur complai­sant avec mon neveu même s’il a toujours eu la convic­tion que les choses allaient bien se passer. Rafael a choisi d’aller le plus haut possible et je lui ai toujours rappelé que cela allait lui coûter très cher », a déclaré l’ac­tuel entraî­neur de Félix Auger‐Aliassime, qui a égale­ment reconnu que « contre Djokovic, Rafael a échoué plus qu’il ne le devait, il doit donc assumer cet échec. »