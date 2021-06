Le tirage au sort du tableau de l’ATP 250 de Majorque a eu lieu et il est assez dense. Quatre membres du top 12 mondial seront donc présent sur le gazon major­quin avec Daniil Medvedev, Dominic Thiem et les locaux Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta.

On notera la forte présence fran­çaise avec cinq repré­sen­tant dont Lucas Pouille qui s’est récem­ment qualifié pour le tableau prin­cipal après une grosse bataille face à Joao Sousa. Le Nordiste a d’ailleurs hérité du Russe Karen Khachanov au premier tour. Corentin Moutet fera face au Sud‐Africain Harris, Gilles Simon tentera de créer la surprise face à Casper Ruud, Mannarino défiera l’Allemand Struff tandis qu’Ugo Humbert, fort de son récent titre à Halle, essaiera de confirmer ses très bonnes sensa­tions face au Serbe Kecmanovic.

Découvrez le tableau complet de l’ATP 250 de Majorque ci‐dessous :