S’adressant à un média autri­chien pour faire le tour de l’ac­tua­lité du tennis où il a notam­ment encensé Novak Djokovic, l’an­cien 8e joueur mondial et désor­mais retraité est égale­ment revenu sur la fameuse hégé­monie du Big 3 qui est toujours en place.

« Tsitsipas est passé à un cheveu de remporter son premier Grand Chelem au nez et à la barde du numéro 1 mondial. On dit depuis de nombreuses années que la tran­si­tion est immi­nente, et au final ce sont toujours les trois (Federer, Nadal et Djokovic, ndlr) qui remportent les titres du Grand Chelem. Tu dois juste être encore meilleur qu’eux. Tsitsipas frappe déjà très fort. Avec lui, j’ai aussi le senti­ment qu’il a la confiance pour le faire et qu’il peut quitter le court en vain­queur dans n’im­porte quel match impor­tant. Néanmoins, pour le moment, je ne vois personne d’autre qui pour­rait dominer le clas­se­ment mondial que Novak Djokovic. »