Ce samedi, Toni Nadal a accordé une longue et passion­nante inter­view au quoti­dien sportif Marca. L’entraîneur espa­gnol a parlé de l’éducation trans­mise à Rafa en révé­lant une anec­dote qui en dit long sur les valeurs de la famille Nadal.

« Oui, j’étais un type dur mais je conçois le sport comme un dépas­se­ment de soi. Ce qui m’at­tire, c’est de m’amé­liorer et j’ai compris que le succès vien­drait du déve­lop­pe­ment personnel. Je savais qu’avec cela, je pouvais améliorer le carac­tère de Rafael. Je lui ai rendu les choses diffi­ciles, ce qui l’a aidé à surmonter les diffi­cultés, même si cela lui est propre. Je n’ai jamais aimé me plaindre, cela ne vous aide pas à vous améliorer. Un jour, Rafa voulait une Aston Marin qu’il aimait beau­coup. Son père lui a dit : ‘qu’est‐ce que tu vas faire d’une Aston Martin à Manacor ? Tu as déjà une très belle Kia !’ », a raconté le plus célèbre des oncles dans le sport.

Pour rappel, Kia est le parte­naire histo­rique de Rafael Nadal. Le construc­teur auto­mo­bile sud‐coréen et le Majorquin colla­borent depuis 2004.