Lors de son entretien accordé à l’agence de presse Reuters, Stefanos Tsitsipas a fait preuve d’honnêteté quand il a expliqué la teneur des entraînements qu’il effectue chez lui à l’Académie Mouratoglou : « C’est vrai que je m’entraîne tous les jours, c’est important. Pour l’instant, je ne peux pas m’investir à 100 % mais je prévois de m’améliorer progressivement de monter en puissance. C’es assez délicat en fait. On est habitué à avoir des échéances, des objectifs à atteindre, on a souvent peu de temps, là c’est tout l’inverse. Donc c’est compliqué à gérer. Au final, je dirais que je me pousse pas dans mes limites mais que je ne me repose pas non plus. » On rejoint l’idée du Grec notamment après avoir visionné quelques beaux échanges lors des récentes séances avec le Canadien Félix Auger-Aliassime.