La FFT a lancé un « programme » Home Tennis, et c’est visiblement Jo-Wilfried Tsonga qui l’inaugure. Le Tricolore répond donc à des questions sur sa situation actuelle avec une vraie fraicheur.



On y apprend qu’il fait juste comme tout le monde. Mais aussi qu’il s’entraîne un à deux fois par jour pour être prêt pour la reprise. Il a aussi précisé qu’il savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur et de ce fait qu’il était très rigoureux sur son hygiène de vie en ce moment. L’intégralité de l’entretien ci dessous.

🏠🎾 Le télétravail avec un enfant à la maison ? @tsonga7 nous raconte comment se passe son confinement !#RestezChezVous pic.twitter.com/vtsVDzOAKz — FFT (@FFTennis) March 30, 2020