Après avoir évoqué Novak Djokovic, les forma­teurs bafoués et les jeux opposés de Monfils et Anderson, Dimitry Tursunov a encensé son compa­triote Daniil Medvedev au cours d’une passion­nante inter­view à Vedomostisport. Et selon le coach d’Anett Kontaveit, Daniil est tout simple­ment unique en son genre.

« Daniil Medvedev est une pépite pure. Aucun spécia­liste ne peut former un joueur en le mode­lant sur le jeu de Daniil. Il n’a pas la meilleure tech­nique, mais il sent le jeu à merveille et maîtrise la géomé­trie du court. Il sait faire les bons choix aux bons moments pour s’en sortir brillam­ment dans toutes les situa­tions. Il est comme le joueur d’échecs (José Raúl) Capablanca, il a un don pour voir le jeu et c’est impos­sible de repro­duire ce qu’il fait. »